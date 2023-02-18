أكثر من 700 مليون دولار مبيعات مزاد المركزي العراقي في اسبوع

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي "الاجمالية" من العملة الصعبة للدولار خلال مزاد العملة للأسبوع الماضي أكثر من 700 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي للأيام الأربعة التي فتح بها المزاد وابتداء من يوم الأحد ولغاية الأربعاء مقدار 728 مليونا و785 الفا و580 دولارا بمعدل يومي بلغ 182 مليونا و196 الفا و395 دولارا، مرتفعا بنسبة 115.89% عن الأسبوع الذي سبقه.

واضاف مراسلنا ان اعلى مبيعات الدولار خلال الأسبوع الماضي كان ليوم الاحد حيث بلغت المبيعات فيه 305 ملايين و 406 آلاف و 95 دولارا، فيما كانت أقل المبيعات ليوم الثلاثاء التي بلغت فيه المبيعات 94 مليونا و950 الفا و560 دولارا.

واشار الى ان المبيعات ذهبت على شكل نقدي وحوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية 1305 دنانير لكل دولار، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الحوالات الى الخارج وسعر البيع النقدي 1310 دنانير لكل دولار.

وبلغ مبيعات الدولار المحول لحسابات المصارف في الخارج، اضافة الى البيع النقدي 1460 دينارا لكل دولار، خلال ثلاثة ايام من الاسبوع وانخفضت إلى 1310 ابتداء من يوم الاربعاء.