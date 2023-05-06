أكثر من 700 مليون دولار مبيعات مزاد العملة العراقي في اسبوع

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي الاجمالية من العملة الصعبة للدولار خلال الأسبوع الماضي أكثر من 700 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال الاسبوع الماضي للأيام الأربعة التي فتح بها المزاد، مقدار 732 مليونا و 316 الفا و7 دولارات بمعدل يومي بلغ 183 مليونا و79 الفا و 1 دولار، مرتفعا بنسبة 0.87% عما سجله الأسبوع الذي سبقه الذي بلغ فيه معدل البيع 182 مليونا و 210 آلاف و740 دولارا.

واضاف مراسلنا ان اعلى مبيعات للدولار خلال الأسبوع الماضي كان ليوم الاربعاء حيث بلغت المبيعات فيه 187 مليونا و 246 الفا و 380 دولارا، فيما كانت أقل المبيعات ليوم الاحد التي بلغت فيه المبيعات 180 مليونا و272 ألفا و118 دولارا.

واشار الى ان مبيعات الحوالات الخارجية بلغت خلال الاسبوع الماضي 520 مليونا و616 الفا و7 دولارات، بنسبة ارتفاع بلغت 59.34 % مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 211 مليونا و 700 الف دولار .

واوضح ان المبيعات ذهبت على شكل نقدي وحوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية 1305 دنانير لكل دولار، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الحوالات الى الخارج وسعر البيع النقدي 1310 دنانير لكل دولار.