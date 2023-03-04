أكثر من 700 مليون دولار مبيعات البنك المركزي العراقي الإجمالية خلال أسبوع

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي الإجمالية من العملة الصعبة الدولار خلال الأسبوع الماضي أكثر من 700 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي للأيام الخمسة التي فتح بها المزاد وابتداء من يوم الاحد ولغاية الخميس ما نقداره 727 مليونا و307 آلاف و546 دولارا بمعدل يومي بلغ 145 مليونا و461 الفا و 509 دولارات مرتفعا بنسبة 2.3% عن الاسبوع الذي سبقه.

واضاف مراسلنا ان اعلى مبيعات للدولار خلال الأسبوع الماضي كان ليوم الثلاثاء حيث بلغت المبيعات فيه 233 مليونا و 921 الفا و 34 دولارا، فيما كانت اقل المبيعات ليوم الخميس التي بلغت فيه المبيعات 82 مليونا و617 الفا و564 دولارا.

واشار الى ان المبيعات ذهبت على شكل نقدي وحوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية 1305 دنانير لكل دولار، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الحوالات الى الخارج وسعر البيع النقدي 1310 دنانير لكل دولار.