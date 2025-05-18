أكثر من 700 مليون دولار استيرادات العراق من السيارات اليابانية في 2024

شفق نيوز/ بلغت استيرادات العراق من السيارات والمركبات اليابانية أكثر من 700 مليون دولار خلال العام الماضي 2024.

وأظهرت إحصاءات رسمية حصلت عليها وكالة شفق نيوز، أن "استيرادات العراق من السيارات والمركبات اليابانية بلغت 712 مليوناً و472 دولاراً، وهو ما يمثل 16% من إجمالي صادرات اليابان إلى دول العالم".

وأضافت البيانات، أن عدد السيارات والمركبات المصممة للنقل المستوردة من اليابان بلغ 17 ألفاً و994 وحدة، بقيمة 612 مليوناً و315 ألف دولار، فيما بلغ عدد المركبات الآلية المخصصة لنقل البضائع ألفين و156 مركبة، بقيمة 51 مليوناً و 693 ألف دولار.

وبحسب الإحصاءات، بلغ عدد المركبات الخاصة لنقل الأشخاص والجرارات والإكسسوارات الخاصة بالمركبات ثلاثة آلاف و201 وحدة، بقيمة إجمالية بلغت 39 مليوناً و421 ألف دولار.

كما أشارت الإحصاءات إلى أن "عدد الدراجات النارية والهوائية المستوردة من اليابان بلغ 236 ألفاً و 477 وحدة، بقيمة 7 ملايين و970 ألف دولار، في حين بلغ عدد إكسسوارات الدراجات وعربات ذوي الإعاقة وعربات الأطفال 510 وحدات، بقيمة مليون و78 ألف دولار".