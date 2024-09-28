أكثر من 70 مليون دولار استيرادات العراق للشاي من الهند

شفق نيوز/ بلغت استيرادات العراق للشاي من الهند أكثر من 70 مليون دولار خلال العام 2023 حسب موقع خريطة التجارة الذي يوفر التجارة للدول للصادرات والواردات.

وذكر الموقع في احصائية على موقعه واطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "العراق استورد الشاي سواء كان منكهاً أم لا من الهند خلال العام الماضي بقيمة 71 مليون و534 ألف دولار"، مبينة أن "نسبة حصة العراق من صادرات الشاي الهندي هي 37%".

واضافت ان "كمية الشاي المستورد من الهند بلغت كميتها 34 ألفا و337 طنا، مشيرة إلى أن النمو السنوي بين عامي 2019 و2023 بلف 61%".