أكثر من 70 مليون برميل صادرات العراق من النفط الخام والمنتجات البترولية لأميركا

شفق نيوز - بغداد / واشنطن

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم الخميس، أن صادرات العراق من النفط الخام والمشتقات البترولية إلى الولايات المتحدة بلغت أكثر من 73 مليون برميل خلال 10 أشهر من العام الماضي 2025.

وأظهر جدول للادارة، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "العراق صدر خلال 10 أشهر من كانون الثاني/ يناير الى أيلول/سبتمبر العام الماضي من النفط ومشتقاته 73 مليوناً و 449 ألف برميل".

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن صادرات العراق من النفط الخام إلى الولايات المتحدة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي سجلت أرقامًا متباينة، إذ صدر شهر كانون الثاني/يناير 7,136,000 ملايين برميل، وشباط/فبراير 5,427,000 ملايين برميل، وآذار/مارس 7,040,000 ملايين برميل، ونيسان/أبريل 6,951,000 ملايين برميل، فيما بلغت في أيار/مايو 7,114,000 ملايين برميل، وفي حزيران/يونيو إلى 8,262,000 ملايين برميل، و تموز/يوليو 9,528,000 مليون برميل، و آب/أغسطس 10,234,000 ملايين برميل، و في أيلول/ديسمبر 6,285,000 مليون برميل، وفي تشرين الأول/أكتوبر 5472 مليون برميل".

وبحسب البيانات، فإن شهر آب/أغسطس كان الأعلى من حيث حجم الصادرات النفطية العراقية إلى أمريكا، فيما كان شهر شباط الأدنى خلال الفترة المذكورة.

ووفق بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية (EIA)، تتركز صادرات العراق إلى الولايات المتحدة على النفط الخام، ولا سيما الخام الثقيل، مع محدودية أو انعدام صادرات المشتقات النفطية.