أكثر من 70 مليار دولار صادرات العراق النفطية إلى آسيا

شفق نيوز - بغداد

كشف البنك المركزي العراقي، يوم الاربعاء، ان اكثر من 70 مليار دولار هي صادرات العراق النفطية لدول آسيا خلال العام 2024.

وقال البنك في احصائية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، ان "الدول الاسيوية بما فيها الصين والهند وكوريا الجنوبية وغيرها اشترت النفط العراقي خلال العام 2024 بقيمة 71.915 مليار دولار ، مرتفعة عن العام 2023 التي بلغت قيمة المشتريات للنفط العراقي من قبل هذه الدول 67.144 مليار دولار".

واضافت ان "اوربا الغربية جاءت ثانيا من حيث قيمة المشتريات النفطية التي بلغت 15.573 مليار دولار، وبعدها جاءت الدول العربية بقيمة 6.484 مليارات دولار".

وتابع البنك أن "دول أمريكا الشمالية جاءت ثالثا بقيمة 6.403 مليارات دولار، وجاءت دول أوروبا الشرقية رابعا بقيمة 565 مليون دولار، واخيرا دول أفريقيا غير العربية بقيمة 50 مليون دولار".