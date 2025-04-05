أكثر من 7 مليارات دولار صادرات العراق إلى أمريكا سنوياً

شفق نيوز/ كشف مكتب الاحصاء الامريكي للتجارة، ان معدل الصادرات العراقية للولايات المتحدة بلغت أكثر من 7 مليارات دولار سنويا.

وذكر المكتب في احصائية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز ان "قيمة الصادرات العراقية من السلع لأمريكا تبلغ معدل 7 مليارات و420 مليون دولار سنويا"، مشيرا الى ان "امريكا فرضت على العراق تعرفة جمركية تبلغ 39%" .

واضافت ان "حصة السلع العراقية من اجمالي واردات السلع الامريكية من دول العالم تساوي 0.22%"، مشيرة إلى أن "قيمة الميزان التجاري يساوي 5.70 مليارات دولار".

والميزان التجاري هو الفرق بين قيمة السلع التي تصدرها دولة ما وقيمة السلع التي تستوردها. إذا تجاوزت الصادرات الواردات ، فإن الدولة لديها فائض تجاري ويقال إن الميزان التجاري إيجابي.