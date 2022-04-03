أكثر من 7 ملايين برميل صادرات العراق لامريكا خلال شهر

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، أن صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت أكثر من 7 ملايين برميل في شهر آذار الماضي.

وقالت الادارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "العراق صدر من النفط الخام الى امريكا خلال شهر اذار الماضي 7.130 مليون برميل، و بمعدل 230 ألف برميل يوميا، منخفضا عن شهر شباط الذي بلغت الصادرات النفطية العراقية فيه إلى أمريكا 7.224 مليون برميل وبمعدل 258 ألف برميل يوميا".

واضاف ان "العراق صدر النفط الخام لأمريكا خلال الأسبوع الأول من شهر آذار بمعدل 188 ألف برميل يوميا، فيما صدر متوسط 161 ألف برميل يوميا في الاسبوع الثاني، وصدر متوسط 489 ألف برميل يوميا في الأسبوع الثالث"، مشيرا الى ان "صادرات الاسبوع الرابع بلغت 82 ألف برميل يوميا".

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن "العراق جاء بالمرتبة الرابعة في صادراته لأمريكا خلال الشهر الماضي بعد كل من كندا والمكسيك والسعودية، والمرتبة الثانية عربيا بعد السعودية التي بلغت الأخيرة صادراتها لأمريكا 16 مليونا، و492 ألف برميل يوميا"، مبينة أن "كندا جاءت بالمرتبة الأولى كأكثر دولة مصدرة للنفط لأمريكا تليها المكسيك".