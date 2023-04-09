أكثر من 7 ملايين برميل صادرات العراق النفطية لأمريكا خلال شهر

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، أن صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت أكثر من 7 ملايين برميل في شهر آذار/مارس الماضي.

وقالت الادارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "العراق صدر من النفط الخام الى امريكا خلال شهر آذار الماضي 7.533 ملايين برميل وبمتوسط بلغ 243 الف برميل يوميا، منخفضا عن شهر شباط الذي بلغت الصادرات النفطية العراقية فيه إلى أمريكا 7.896 ملايين برميل وبمتوسط 282 ألف برميل يوميا".

واضافت ان "العراق صدر النفط الخام لأمريكا خلال الأسبوع الأول من شهر اذار بمتوسط 346 الف برميل يوميا، فيما صدر متوسط 144 الف برميل يوميا في الاسبوع الثاني، وصدر متوسط 138 الف برميل يوميا في الأسبوع الثالث "، مشيرا الى ان "صادرات الاسبوع الرابع بلغت متوسط 345 الف برميل يوميا".

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن "العراق جاء بالمرتبة الرابعة في صادراته لأمريكا خلال الشهر الماضي بعد كل من: كندا، والمكسيك، والسعودية ، والمرتبة الثانية عربيا بعد السعودية التي بلغت الأخيرة صادراتها لأمريكا 12 مليونا، و462 الف برميل يوميا"، مبينة ان "كندا جاءت بالمرتبة الأولى كأكثر دولة مصدرة للنفط لأمريكا تليها المكسيك".