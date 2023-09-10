أكثر من 7 ملايين برميل صادرات العراق النفطية لأمريكا خلال شهر

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، أن صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت أكثر 7 ملايين برميل خلال شهر آب/أغسطس الماضي.

وقالت الادارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "العراق صدّر من النفط الخام الى امريكا خلال شهر آب الماضي 7.130 ملايين برميل، و بمتوسط بلغ 230 ألف برميل يوميا، مرتفعا عن شهر تموز الذي بلغت الصادرات النفطية العراقية فيه إلى أمريكا 6.975 ملايين برميل و بمتوسط 225 ألف برميل يوميا".

واضافت ان "العراق صدر النفط الخام لأمريكا خلال الأسبوع الأول من شهر آب بمتوسط 304 آلاف برميل يوميا، فيما صدر متوسط 283 الف برميل يوميا في الاسبوع الثاني، وصدر متوسط 232 الف برميل يوميا في الأسبوع الثالث "، مشيرا الى ان "صادرات الاسبوع الرابع بلغت متوسط 100 الف برميل يوميا".

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن "العراق جاء بالمرتبة السادسة في صادراته لأمريكا خلال الشهر الماضي بعد كل من: كندا، والمكسيك، والسعودية، وكولومبيا والأكوادور، والمرتبة الثانية عربيا بعد السعودية التي بلغت الأخيرة صادراتها لأمريكا 11 مليوناً، و904 آلاف برميل".

وتابعت أن "كندا جاءت بالمرتبة الأولى كأكثر دولة مصدرة للنفط لأمريكا تليها المكسيك".