أكثر من 661 مليون دولار مبيعات المركزي العراقي في اسبوع

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة للدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي أكثر من 661 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال الاسبوع الماضي للأيام الخمسة التي فتح بها المزاد وابتداء من يوم الاحد ولغاية الخميس مقدار 661 مليونا و793 الفا و693 دولارا بمعدل 132 مليونا و358 الفا و738 دولارا، منخفضا بنسبة 1.42% عن الاسبوع الذي سبقه.

واضاف مراسلنا ان اعلى مبيعات للدولار خلال الأسبوع الماضي كان ليوم الاربعاء حيث بلغت المبيعات فيه 138 مليونا و 274 ألفا و 640 دولارا، فيما كانت أقل المبيعات ليوم الاحد التي بلغت فيه المبيعات 122 مليونا و403 آلاف و967 دولارا.

واشار الى ان معظم هذه المبيعات ذهبت على شكل حوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع الدولار المحول لحسابات المصارف في الخارج، اضافة الى البيع النقدي 1460 دينارا لكل دولار.