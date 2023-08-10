أكثر من 66 مليار دينار غرامات المركزي العراقي على مصارف وشركات صرافة

شفق نيوز/ أعلن البنك المركزي العراقي، يوم الخميس، أن الغرامات المفروضة على المصارف والمؤسسات غير المصرفية ( شركات الصرافة) بلغت أكثر من 66 مليار دينار عراقي خلال الأشهر الستة الماضية.

وأظهر جدول للبنك، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان الغرامات المفروضة على المصارف والشركات المالية خلال ستة أشهر الماضية وابتداء من كانون الثاني، ولغاية نهاية شهر حزيران بلغت 66 ملياراً و423 مليوناً و 972 ألفاً و 453 ديناراً، مبينا ان الغرامات شملت ايضا 290 عقوبة ادارية لهذه المصارف والمؤسسات غير المصرفية توزعت ما بين الإنذار والتنبيه والإمهال.

وبين الجدول ان شهر نيسان شهد اعلى الغرامات للمصارف والمؤسسات غير المالية حيث وصلت هذه الغرامات الى 17 ملياراً و440 مليوناً و383 الفاً و 447 ديناراً بعقوبات إدارية بلغت 17 عقوبة، فيما شهد شهر حزيران أقل الغرامات حيث بلغت 8 مليارات و 353 مليونا و 387 الفا و 476 دينارا بعقوبات إدارية بلغت 50 عقوبة.

ولم يظهر الجدول أسماء المصارف التي تم فرض الغرامات عليها والعقوبات الإدارية.

وكانت رابطة المستثمرين في سوق العراق للأوراق المالية قد انتقدت مطلع حزيران الجاري، قيام البنك المركزي العراقي بزيادة الغرامات على المصارف، مشيرة إلى أنها ستؤثر على ربحية المستثمرين في أسهم هذه المصارف.