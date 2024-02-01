أكثر من 64 ألف زائر عراقي وفدوا إلى تركيا خلال العام الماضي

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الثقافة والسياحة التركية، اليوم الخميس، أن أكثر من 64 ألف زائر عراقي وفد إلى تركيا خلال العام 2023.

وذكرت الوزارة في جدول اطلعت عليه وكالة شفق نيوز أن "عدد الزوار العراقيين إلى تركيا خلال العام الماضي، بلغ 64 ألفاً و185 سائحاً، منخفضة بنسبة 17% عن العام 2022".

وأضافت الوزارة أن "العراق جاء في مقدمة الدول العربية بعدد السياح إلى تركيا، تليه السعودية ثانياً بـ 36 ألفاً و715 سائحاً بانخفاض بلغ 2% عن العام 2022، تلتها لبنان ثالثاً بـ20 ألفاً و579 سائحاً بارتفاع بلغ 28% مقارنة بالعام 2022".

وتابعت أن "الأردن جاء رابعاً بـ15 ألفاً و134 سائحاً بانخفاض 30% عن العام 2022، ثم الكويت خامساً بـ15 ألفاً و85 سائحاً بانخفاض بلغ 30%عن عام 2022، تلتها الإمارات سادساً بـ13 ألفاً و 769 سائحاً بانخفاض بلغ 29%، والبحرين سابعاً بـ2510 آلاف سائح بانخفاض بلغ 8%، وقطر ثامناً بـ 2950 سائحاً بارتفاع بلغ 5%، تليها اليمن تاسعاً بـ 2019 سائحاً بانخفاض 12% عن عام 2022".

وبينت أن "الدول العربية شكلت 1.32% من إجمالي السياح الذين زاروا تركيا في العام الماضي منخفضة بنسبة 12.62% عن عام 2022".