أكثر من 600 مليون دولار صادرات السلع المصرية الى العراق خلال العام الماضي

شفق نيوز/ كشفت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أن العراق استورد أكثر من 600 مليون دولار خلال 11 شهر من يناير/كانون الثاني وحتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي 2023.

وذكر الجهاز في احصائية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن "إجمالي الصادرات المصرية إلى دول تجمع السوق العربية المشتركة بلغت خلال أول 11 شهراً من العام الماضي، نحو 3.263 مليارات دولار، مقارنة بنحو 2.916 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة بلغت قيمتها 347 مليون دولار، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 11.8%".

وأوضح ان "ليبيا تصدرت مجموعة الدول العربية الأكثر استيرادًا للسلع المصرية خلال العام الماضي نحو بلغ 1.621 مليار دولار".

كما اشارت الاحصائية الى أن "الصادرات المصرية إلى العراق بلغت نحو 646.721 مليون دولار خلال الشهور الأول الـ11 من العام الماضي 2023، مقابل 475.184 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2022، بزيادة بلغت قيمتها 171.537 مليون دولار.

يذكر أن العراق يستورد السلع المصرية من: (البلاستيكيات، والآلات والمعدات الكهربائية، والزيوت الأساسية، و التبغ و أثاث، و الزجاج والأواني الزجاجية وغيرها).