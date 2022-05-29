أكثر من 6.69 ملايين حساب فعال في المصارف العراقية الخاصة للعام الماضي

شفق نيوز/ أعلنت رابطة المصارف الخاصة العراقية، يوم الاحد، أن عدد الحسابات المصرفية الفعالة تجاوزت 6.69 ملايين حساب حتى نهاية العام 2021، مشيرة إلى أن نسبة النمو خلال العام الماضي فقط بالمقارنة مع العام الذي سبقه بلغت 9.75%.

وقال المدير التنفيذي للرابطة علي طارق، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الحسابات المصرفية الفعالة بلغت حتى نهاية العام الماضي ستة ملايين و696 ألفاً و657 حساباً، مقسمة بواقع ثلاثة ملايين و915 ألفاً و175 حساب توفير، ومليونين و16 ألفاً و322 حساباً جارياً، و573 ألفاً و205 حسابات للشركات، و191 ألفاً و955 حساباً للوديعة الثابتة".

وأضاف أن "اجمالي النمو الذي تحقق في الحسابات المصرفية خلال الأعوام 2017-2021 بلغ 392%، وهذا يعود إلى تسهيل إجراءات فتح الحسابات المصرفية من قبل المصارف، وزيادة الخدمات، ومشروع توطين الرواتب الذي أطلقه البنك المركزي بالتنسيق مع الحكومة، وزيادة عدد فروع المصارف".

وأكد أنه "خلال السنوات الخمس الماضية، كان اعلى معدل نمو في حسابات الوديعة الثابتة، وذلك بسبب زيادة الثقة بالقطاع المصرفي بشكل تدريجي وتنوع الخدمات المصرفية"، مشيرا إلى أن "حساب التوفير جاء بالمرتبة الثانية من حيث النمو وبعدها حساب الشركات والحساب الجاري".

ولفت طارق إلى أن نسبة النمو خلال العام 2021 بالمقارنة مع العام 2020 بلغت في حساب الشركات 22%، وحساب التوفير 12%، وحساب الوديعة الثابتة 3%، و الحساب الجاري 2%.