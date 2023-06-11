أكثر من 6.5 ملايين برميل صادرات العراق النفطية لأمريكا خلال شهر واحد

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، أن صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت اكثر من 6.5 ملايين برميل في شهر أيار الماضي.

وقالت الادارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "العراق صدر من النفط الخام الى امريكا خلال شهر أيار الماضي 6.634 ملايين برميل و بمتوسط بلغ 214 الف برميل يوميا، مرتفعا عن شهر نيسان الذي بلغت الصادرات النفطية العراقية فيه إلى أمريكا 5.940 ملايين برميل وبمتوسط 198 ألف برميل يوميا".

واضافت ان "العراق صدر النفط الخام لأمريكا خلال الأسبوع الأول من شهر أيار بمتوسط 174 الف برميل يوميا، فيما صدر متوسط 136 الف برميل يوميا في الاسبوع الثاني، وصدر متوسط 114 الف برميل يوميا في الأسبوع الثالث "، مشيرا الى ان "صادرات الاسبوع الرابع بلغت متوسط 430 الف برميل يوميا".

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن "العراق جاء بالمرتبة الخامسة في صادراته لأمريكا خلال الشهر الماضي بعد كل من: كندا، والمكسيك، والسعودية ، وكولومبيا والمرتبة الثانية عربيا بعد السعودية التي بلغت الأخيرة صادراتها لأمريكا 9 ملايين، و517 الف برميل"، مبينة ان "كندا جاءت بالمرتبة الأولى كأكثر دولة مصدرة للنفط لأمريكا تليها المكسيك".