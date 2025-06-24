أكثر من 6 مليارات دولار صادرات النفط العراقي للشهر الماضي

شفق نيوز/ كشفت وزارة النفط العراقية، يوم الثلاثاء، أن صادرات الخام بلغت أكثر من 100 مليون برميل بإيرادات مالية تجاوزت الستة مليارات دولار خلال الشهر الماضي.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مجموع الصادرات النفطية والإيرادات المتحققة لشهر أيار/ مايو الماضي، بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، بلغت 101 مليوناً و630 ألفاً و925، بإيرادات كانت ستة مليارات و361 مليوناً و636 ألف دولار".

وبينت أن "مجموع الكميات المصدرة من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 100 مليوناً و365 ألفاً و335 برميلاً، فيما كانت الصادرات من حقل القيارة في محافظة نينوى 955 ألفاً و684 برميلاً، أما كمية الصادرات إلى الأردن فبلغت 309 آلاف و906 براميل".