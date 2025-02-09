أكثر من 6 ملايين برميل من النفط صادرات العراق لأمريكا خلال شهر

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الاحد، أن صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت أكثر من 6 ملايين برميل خلال شهر كانون الثاني/يناير الماضي.

وقالت الادارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "العراق صدّر من النفط الخام الى امريكا خلال شهر كانون الثاني/يناير الماضي 6.231 ملايين برميل، منخفضة عن شهر كانون الاول/ديسمبر الماضي الذي بلغت الصادرات النفطية العراقية فيه إلى أمريكا 6.696 ملايين برميل".

واضافت ان "العراق صدر ما متوسطه 152 ألف برميل يوميا من النفط الخام لأمريكا خلال الأسبوع الأول من شهر كانون الأول، فيما صدر ما متوسطه 218 الف برميل يوميا في الاسبوع الثاني، وصدر ما متوسطه 336 ألف برميل يوميا في الأسبوع الثالث"، مشيرا الى ان"صادرات الاسبوع الرابع بلغت ما متوسطه 99 ألف برميل يوميا".

وذكرت ادارة معلومات الطاقة الأمريكية أن "العراق جاء بالمرتبة السادسة في صادراته لأمريكا خلال الشهر الماضي بعد كل من: كندا التي جاءت بالمرتبة الأولى كأكثر دولة مصدرة للنفط لأمريكا تليها المكسيك، والسعودية، وكولومبيا، وفنزويلا ".

وأشارت إلى أن "العراق جاء بالمرتبة الثانية عربيا بأكثر الدول العربية المصدرة للنفط لأمريكا بعد السعودية التي جاءت اولا بصادرات بلغت 11.997 مليون برميل وجاءت ليبيا ثالثا".