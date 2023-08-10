أكثر من 55 مليون برميل صادرات العراق لأمريكا في خمسة اشهر

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الخميس، أن صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت أكثر من 55 مليون برميل خلال خمسة أشهر من عام 2023.

وأظهر جدول للإدارة، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان صادرات العراق من النفط الخام ومنتجاتها لأمريكا خلال خمسة أشهر من عام 2023 وابتداء من كانون الثاني وشباط واذار ونيسان وأيار بلغت 55.407 مليون برميل، مرتفعا بنسبة 30.5% عن نفس الفترة من عام 2022 والتي بلغت الصادرات النفطية لأمريكا فيها 38.424 مليون برميل ومرتفعاً بنسبة 61% عن نفس الفترة من عام 2021 التي بلغت الصادرات النفطية فيها لأمريكا 21.645 مليون برميل.

ويبين الجدول أن أعلى معدل للصادرات النفطية لأمريكا خلال خمسة أشهر من عام 2023 كانت في شهر شباط حيث بلغت 12.168 مليون برميل، فيما كانت أقل معدل للصادرات النفطية لشهر ايار حيث بلغت 9.409 ملايين برميل.

واشار إلى ان اعلى معدل صادرات الخمسة أشهر خلال العشر سنوات التي مضت كانت في عام 2018 حيث بلغت 104.384 ملايين برميل .

ويصدر العراق ما يقارب من 10% من صادراته النفطية لأمريكا، ويعتبر العراق ضمن أهم عشر دول مصدرة لأمريكا بجانب كندا والمكسيك والسعودية.