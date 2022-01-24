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أكثر من 54 مليون طن متري صادرات العراق النفطية للصين خلال عام

Category: اقتصـاد

Date: 2022-01-24T08:20:41+0000
أكثر من 54 مليون طن متري صادرات العراق النفطية للصين خلال عام

شفق نيوز/ اعلنت ادارة الجمارك الصينية، يوم الاثنين، ان الصادرات النفطية العراقية الى الصين بلغت أكثر من 54 مليون طن متري خلال عام 2021.

وقالت الادارة في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ ان "الصادرات النفطية العراقية الى الصين بلغت أكثر من 54.07 مليون طن متري بما يعادل (383.897 مليون برميل) وتعادل (31.991 مليون برميل شهريا) خلال عام 2021 وبنسبة انخفاض بلغت 10.1 بالمئة مقارنة بعام 2020 التي بلغت هذه الصادرات 60.11 طن متري أو ما يعادل 426.781 مليون برميل ما يعادل 35.565 مليون برميل شهريا".

واضافت ان "السعودية جاءت بالمرتبة الاولى كأكبر مصدر للنفط الى الصين خلال عام 2021 بصادرات بلغت 621 مليون برميل تليها روسيا ثانيا ومن ثم العراق ثالثا وعمان رابعا وانغولا خامسا".

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