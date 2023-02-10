أكثر من 53 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين العراق والصين خلال العام 2022

شفق نيوز/ أعلنت سفارة الصين لدى العراق، اليوم الجمعة، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 53 مليار دولار أمريكي خلال العام الماضي.

وقالت السفارة في بيان نشرته اليوم، إن حجم التبادل التجاري بين الصين والعراق بلغ 53.37 مليار دولار أمريكي في العام 2022، بزيادة قدرها 43.1% على أساس سنوي.

وكان السفير الصيني لدى بغداد "تسوي وي" قد صرح في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي في مؤتمر صحفي، بأن "العراق يعد اكبر دولة للجانب الصيني من حيث العقود وثاني شريك من حيث النفط الخام وحجم التبادل التجاري".