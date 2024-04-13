أكثر من 500 مليون دولار مبيعات المركزي العراقي خلال يومين

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي الاجمالية من العملة الصعبة للدولار الأمريكي خلال يومين التي فتح بها المزاد في الاسبوع الماضي اكثر من 500 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي ولمدة يومين التي فتح بها المزاد 533 مليوناً و978 الفاً و 562 دولاراً، بمعدل يومي بلغ 266 مليوناً و989 الفاً و281 دولاراً، منخفضة عما سجله الأسبوع الماضي الذي بلغ ملياراً و259 ومليوناً و 432 الفاً و212 دولاراً.

وكانت أعلى مبيعات للدولار في يوم الاثنين حيث بلغت المبيعات فيه 278 مليونا و 525 الفا 332 دولارا، فيما كانت أقل المبيعات ليوم الاحد حيث بلغت المبيعات فيه 255 مليونا و 453 والفا و230 دولارا.

واشار مراسلنا الى ان مبيعات الحوالات الخارجية خلال الأسبوع الماضي بلغت 470 مليونا و 853 الفا و562 دولارا بنسبة ارتفاع بلغت 92 % مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 36 مليونا 125 ألف دولار.

وأوضح مراسلنا، أن المبيعات ذهبت على شكل نقدي وحوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية 1305 دنانير لكل دولار، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الحوالات الى الخارج وسعر البيع النقدي 1310 دنانير لكل دولار.