أكثر من 500 مليون برميل صادرات العراق النفطية في خمسة اشهر

شفق نيوز- بغداد

بلغت صادرات العراق النفطية في الخمسة الأشهر الاولى من العام 2025 اكثر من 500 مليون برميل.

ووفقا للإحصائيات التي أعلنتها شركة "سومو" واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "مجموع الصادرات النفطية للعراق خلال الأشهر الخمسة الاولى من العام الحالي بلغت 507 ملايين، و 699 الفاً، و 760 برميلاً، بمعدل بلغ 101 مليون و 539 ألفا و 932 برميلاً شهريا".

واضافت ان "مجموع النفط المصدر من حقول البصرة والوسط من موانئ البصرة بلغ 492 مليوناً و 543 الفاً و 872 برميلاً، فيما بلغ مجموع المصدر من حقل القيارة من كركوك 4 ملايين و 745 الفاً و 590 برميلاً" .

كما وأشارت الاحصائيات إلى أن "صادرات النفطية من مستودع كركوك الحديث إلى الأردن خلال هذه الفترة بلغت مليون و 649 الف و 316 برميل".

ووفقا لـ"سومو"، فإن "العائدات المالية من صادرات شهر اذار ونيسان وايار بلغت 20 مليارا و 816 مليوناً و 452 ألفاً و 330 دولاراً" .