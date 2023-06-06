أكثر من 5 مليارات دولار مبيعات مزاد البنك المركزي العراقي خلال شهر

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي، من مزاد العملة الصعبة للدولار الأمريكي خلال شهر ايار الماضي أكثر من 5 مليار دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال شهر ايار الماضي في الايام التي فتح فيها مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي 5 مليارات و320 مليونا و 132 الفا و 643 دولارا بمتوسط بلغ 241 مليونا و824 الفا و211 دولارا، مرتفعا بنسبة 19% عن الشهر الذي سبقه والبالغ متوسط 203 ملايين و 315 الفا و 130 دولارا، ومرتفعا بنسبة 20% عن نفس الفترة من العام الماضي 2022 .

واضاف مراسلنا ان مبيعات الحوالات الخارجية بلغت خلال الشهر الماضي 4 مليارات و327 مليونا و174 الفا و 211 دولارا بنسبة ارتفاع بلغت 77 % مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 993 مليونا، و650 ألف دولار.

واشار مراسلنا الى ان هذه المبيعات توزعت ما بين حوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، وما بين البيع النقدي للمصارف فيما بلغ سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية 1305 دنانير لكل دولار، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الحوالات الى الخارج وسعر البيع النقدي 1310 دنانير لكل دولار.