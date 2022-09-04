أكثر من 5 مليارات دولار مبيعات البنك المركزي العراقي خلال شهر واحد

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة للدولار خلال شهر آب الماضي اكثر من 5 مليارات دولار .

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع خلال شهر اب الماضي في الايام التي فتح فيها مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي 5 مليارات و291 مليونا و439 الفا و535 دولارا وبمعدل 264 مليونا و 571 الفا و 976 دولارا يوميا، مرتفعا عن شهر تموز الماضي الذي بلغ معدل المبيعات فيه 263 مليونا و 554 الفا و261 دولارا".

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات تجاوزت 260 مليون دولار خلال شهر اب، كما توقف البنك عن اجراء المزاد لمدة عشرة ايام العطل الرسمية.

واشار مراسلنا الى ان معظم هذه المبيعات ذهبت على شكل حوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع الدولار المحول لحسابات المصارف في الخارج، اضافة الى البيع النقدي 1460 دينارا لكل دولار.