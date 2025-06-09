أكثر من 5 مليارات دولار صادرات العراق النفطية إلى اليونان

شفق نيوز/ أظهرت إحصائية دولية، يوم الاثنين، أن إجمالي صادرات العراق النفطية إلى اليونان تجاوزت الخمسة مليارات دولار خلال العام 2024.

ووفقاً للإحصائيات التي حصلت عليها وكالة شفق نيوز، فإن "العراق صدر إلى اليونان أكثر من تسعة ملايين طن من النفط الخام بقيمة بلغت خمسة مليارات و411 مليوناً و750 ألف دولار، بنمو سنوي في القيمة بين عامي 2020 و2024 بلغ 21%".

وبينت أن العراق صدر النفط الخام إلى اليونان بكمية ثمانية ملايين و229 ألف طن بقيمة بلغت أربعة مليارات و599 مليوناً و352 ألف دولار، كما صدر الزيوت البترولية والزيوت المشتقة من المعادن بكمية مليوناً و528 ألف طن بقيمة بلغت 812 مليوناً و398 ألف دولار.

وتعتبر اليونان وإيطاليا وتركيا أكثر الدول استيراداً للنفط الخام العراقي بين الدول الأوربية الأخرى.