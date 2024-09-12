أكثر من 5 ملايين برميل من النفط صادرات العراق لأمريكا خلال شهر

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الخميس، أن صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت أكثر 5 ملايين برميل خلال شهر آب/أغسطس الماضي.

وقالت الادارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "العراق صدّر من النفط الخام الى امريكا خلال شهر آب/أغسطس الماضي 5.741 ملايين برميل و بمتوسط بلغ 185 ألف برميل يوميا، منخفضا عن شهر تموز/يوليو الذي بلغت الصادرات النفطية العراقية فيه إلى أمريكا 6.967 ملايين برميل".

وأضافت أن "متوسط صادرات النفط من العراق الى امريكا بلغ 194 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع الأول من شهر آب ، فيما كانت تلك الصادرات 166 ألف برميل يوميا في الاسبوع الثاني، وصدّر متوسطا بلغ 153 ألف برميل يوميا في الأسبوع الثالث "، مشيرا الى ان"صادرات الاسبوع الرابع بلغت متوسط 201 ألف برميل يوميا".

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن "العراق جاء بالمرتبة الخامسة في صادراته لأمريكا خلال الشهر الماضي بعد كل من: كندا التي جاءت بالمرتبة الأولى كأكثر دولة مصدرة للنفط لأمريكا تليها المكسيك والسعودية والبرازيل.