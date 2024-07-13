أكثر من 5 ملايين برميل من النفط صادرات العراق لأمريكا خلال شهر

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم السبت، أن صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت أكثر 5 ملايين برميل خلال شهر حزيران الماضي.

وقالت الادارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "العراق صدر من النفط الخام الى امريكا خلال شهر حزيران الماضي 5.425 ملايين برميل و بمتوسط بلغ 180 ألف برميل يوميا، منخفضة عن شهر أيار الذي بلغت الصادرات النفطية العراقية فيه إلى أمريكا 5.806 ملايين برميل و بمتوسط 187 ألف برميل يوميا".

واضافت ان "العراق صدر متوسط 228 ألف برميل يوميا من النفط الخام لأمريكا خلال الأسبوع الأول من شهر حزيران، فيما صدر متوسط 164 ألف برميل يوميا في الاسبوع الثاني، وصدر متوسط 195 ألف برميل يوميا في الأسبوع الثالث"، مشيرا الى ان "صادرات الاسبوع الرابع بلغت متوسط 191 ألف برميل يوميا".

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن "العراق جاء بالمرتبة الخامسة في صادراته لأمريكا خلال الشهر الماضي بعد كل من: كندا التي جاءت بالمرتبة الأولى كأكثر دولة مصدرة للنفط لأمريكا تليها المكسيك والسعودية وكولومبيا".