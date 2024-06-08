أكثر من 5 ملايين برميل من النفط صادرات العراق لأمريكا خلال شهر

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم السبت، أن صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت أكثر 5 ملايين برميل خلال شهر أيار الماضي.

وقالت الادارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "العراق صدر من النفط الخام الى امريكا خلال شهر أيار الماضي 5.806 ملايين برميل و بمتوسط بلغ 187 ألف برميل يوميا، منخفضة عن شهر نيسان الذي بلغت الصادرات النفطية العراقية فيه إلى أمريكا 8.866 ملايين برميل و بمتوسط 295 ألف برميل يوميا".

واضافت ان "العراق صدر متوسط 123 ألف برميل يوميا من النفط الخام لأمريكا خلال الأسبوع الأول من شهر أيار ، فيما صدر متوسط 239 ألف برميل يوميا في الاسبوع الثاني، وصدر متوسط 233 ألف برميل يوميا في الأسبوع الثالث "، مشيرا الى ان "صادرات الاسبوع الرابع بلغت متوسط 126 ألف برميل يوميا".

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن "العراق جاء بالمرتبة الرابعة في صادراته لأمريكا خلال الشهر الماضي بعد كل من: كندا، والمكسيك، والسعودية ، و المرتبة الثانية عربيا بعد السعودية"، منوهة الى ان "كندا جاءت بالمرتبة الأولى كأكثر دولة مصدرة للنفط لأمريكا تليها المكسيك والسعودية".