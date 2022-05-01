أكثر من 5 ملايين برميل صادرات العراق لأمريكا من النفط خلال شهر

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، أن صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت أكثر من 5 ملايين برميل في شهر نيسان الماضي.

وقالت الادارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "العراق صدر من النفط الخام الى امريكا خلال شهر نيسان الماضي 5.520 ملايين برميل، و بمعدل 184 ألف برميل يوميا" منخفضا عن شهر آذار الذي بلغت الصادرات النفطية العراقية فيه إلى أمريكا 7.130 ملايين برميل و بمعدل 230 ألف برميل يوميا".

واضاف ان "العراق صدر النفط الخام لأمريكا خلال الأسبوع الأول من شهر نيسان بمعدل 71 الف برميل يوميا، فيما صدر متوسط 155 الف برميل يوميا في الاسبوع الثاني، وصدر متوسط 266 الف برميلاً يوميا في الأسبوع الثالث" "، مشيرا الى ان "صادرات الاسبوع الرابع بلغت 242 الف برميل يوميا".

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ان "العراق جاء بالمرتبة الخامسة في صادراته لأمريكا خلال الشهر الماضي بعد كل من كندا والمكسيك والسعودية وكولومبيا، والمرتبة الثانية عربيا بعد السعودية التي بلغت الأخيرة صادراتها لأمريكا 11 مليونا، و940 الف برميل يوميا"، مبينة ان "كندا جاءت بالمرتبة الأولى كأكثر دولة مصدرة للنفط لأمريكا تليها المكسيك ".