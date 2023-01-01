أكثر من 48 مليار دولار مبيعات مزاد البنك المركزي العراقي في 2022

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي في مزاد العملة الصعبة للدولار الأمريكي خلال عام 2022 أكثر من 48 مليارا دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال 12 شهرا من العام الماضي 2022 في الايام التي فتح فيها مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي 48 مليارا و509 مليونا و271 الفا دولارا، وبمعدل بلغ 4 مليارات و42 مليونا و439 الف دولار شهريا.

واضاف مراسلنا؛ ان اكثر المبيعات كانت في شهر حزيران حيث بلغت 5 مليارات و300 مليون و417 ألفاً، فيما كانت اقل المبيعات في شهر كانون الاول حيث بلغت مليارين و409 ملايين و116 ألف دولار.

واشار مراسلنا الى ان هذه المبيعات توزعت ما بين حوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، وما بين البيع النقدي للمصارف فيما بلغ سعر بيع الدولار المحول لحسابات المصارف في الخارج، اضافة الى البيع النقدي 1460 دينار عراقي لكل دولار.