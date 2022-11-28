أكثر من 470 طناً إنتاج العراق من اللوز سنوياً

شفق نيوز/ بلغ إنتاج العراق من اللوز أكثر من 470 طناً ليحتل المرتبة 36 عالميا، حسب موقع Review World الأمريكي.

وقال الموقع في أحدث إحصائية له تخص شهر تشرين الثاني للعام الحالي 2022، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "العراق جاء بالمرتبة 36 عالميا وبالمرتبة التاسعة عربيا باكبر منتج للوز"، مبينا ان "انتاج العراق من اللوز بلغ 472 طنا سنويا".

وحسب الموقع فإن "اكثر الدول انتاجا للوز جاءت الولايات المتحدة الأمريكية بـ 2 مليون والفي طنا، تليها اسبانيا بانتاج 202 الف و339 طنا، تليها ايران بانتاج 147 الفاً و 863 طنا، تليها المغرب بإنتاج 112 الفاً و 681 طناً تليها سوريا بإنتاج 88 ألفا و841 طنا.

عربيا وحسب الموقع فإن المغرب جاء اولا باكثر الدول العربية إنتاجا للوز ومن ثم جاءت سوريا ثانيا والجزائر ثالثا وتونس رابعا وليبيا خامسا ولبنان سادسا وفلسطين سابعا والأردن ثامنا والعراق تاسعا وجاءت اليمن عاشرا".