أكثر من 47 مليار دولار مبيعات المركزي العراقي في سبعة أشهر

شفق نيوز- بغداد

كشف البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، عن مبيعاته من العملة الصعبة التي بلغت أكثر من 47 مليار دولار خلال سبعة أشهر من العام الحالي.

وقال البنك في إحصائية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، ان مبيعات البنك من العملة الصعبة خلال 7 أشهر من عام 2025 بلغت 47 مليار و 985 مليون دولار .

واضاف ان المبيعات توزعت ما بين حوالات خارجية التي بلغت 46 مليارا و 374 مليونا وايضا الى مبيعات نقدية بمقدار مليار و 611 مليون دولار.

واشارت الى ان هذه المبيعات خلال سبعة أشهر من العام الحالي والبالغة 46 مليارا و 374 مليونا دولار ارتفعت بنسبة 10.92 % عن نفس الفترة من العام الماضي التي بلغت 41 مليارا و 309 ملايين دولار.