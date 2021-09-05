أكثر من 450 ألف طلب على هواتف Galaxy Z

أعلنت شركة سامسونج تصدر المشهد ضمن قطاع الهواتف القابلة للطي خلال العام الحالي، وذلك إثر طرح تقرير نشرته صحيفة The Korea Herald اليومية الناطقة باللغة الإنجليزية مؤخراً، كشفت ضمنه عن تحقيق الطلب المسبق لهاتفي Galaxy Z Fold3 وGalaxy Z Flip3 القابلين للطي، والذين يعدان أحدث إصدارات الشركة من سلسلة Galaxy Z، لرقم قياسي زاد على 450 ألف طلب خلال نحو أسبوعين فقط منذ كشف النقاب عنهما ضمن فعالية #SamsungUnpacked.

ووفقاً للتقرير، فإن توقعات محللي السوق تشير إلى زيادة محتملة في عدد الطلبات المسبقة على هاتفي Galaxy Z Fold 3 وGalaxy Z Flip 3، لتصل في إجماليها إلى ما لا يقل عن 600 ألف طلب مجتمعة.

وقد كشف التقرير بأن ما يقارب 49% من الطلبات المسبقة على هاتف Galaxy Z Fold 3 القابل للطي، و57% من إجمالي الطلبات على هاتف Galaxy Z Flip 3 تمّ إجراؤها من قِبل فئات عمربة تتراوح ما بين 20-30 عاماً، وذلك بحسب إحصائيات إحدى شركات الاتصالات الكورية المرموقة، وبأن ما يقارب 42% من الطلبات المسبقة على هاتف Galaxy Z Fold 3 القابل للطي، و39% من إجمالي الطلبات على هاتف Galaxy Z Flip 3 تمّ إجراؤها من قِبل فئات عمربة تتراوح ما بين 50-40 عاماً.

وتعد الأرقام الواردة في تقرير صحيفة The Korea Herald، بمثابة برهان على نجاح استراتيجية سامسونج في استقطاب جميع الفئات العمرية على اختلاف احتياجاتها ومتطلباتها، وعلى ابتكارية هاتفيها وتقديمهما تجارب جديدة لا تضاهى من خلال تزويدهما بميزات ومواصفات ووظائف جديدة ومبتكرة.

وفي ظل هذا الاستحسان الكبير الذي لاقاه كل من هاتفي Galaxy Z Fold3 وGalaxy Z Flip3 القابلين للطي، الأمر الذي تجلى في النجاح الكبير الذي حققته حملة الطلب المسبق عليهما، تدعو سامسونج عشاق علامتها ومحبي منتجاتها من الهواتف الذكية الاستثنائية، للاستفادة من مزايا الحملة وحزم المكافآت المرافقة لها، والتي يمكن إجراء الطلب ضمنها حول العالم، فيما يمكن لهم في العراق إجراؤه من خلال الموقع الإلكتروني: Samsung.com، أو عبر معارض شركة سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي المنتشرة في مختلف أنحاء العراق.

هذا ويشار إلى أن فعالية #SamsungUnpacked كانت قد شهدت تدشين الفصل التالي في ابتكارات الأجهزة القابلة للطي من الجيل الثالث الذي يشتمل على تحسينات رئيسة.