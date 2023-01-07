أكثر من 413 مليون دولار مبيعات مزاد المركزي العراقي في اسبوع

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة للدولار الامريكي خلال الأسبوع الماضي أكثر من 413 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال الاسبوع الماضي للأيام الأربعة التي فتح بها المزاد وابتداء من يوم الاثنين ولغاية الخميس مقدار 413 مليونا و712 الفا و624 دولارا بمعدل يومي بلغ 103 ملايين و 428 ألفا و156 دولارا، مرتفعا بنسبة 17.97% عن الأسبوع الذي سبقه.

واضاف مراسلنا ان اعلى مبيعات للدولار خلال الأسبوع الحالي كان ليوم الثلاثاء حيث بلغت المبيعات فيه 134 مليونا و 531 ألفا و 838 دولارا، فيما كانت أقل المبيعات ليوم الخميس التي بلغت فيه المبيعات 43 مليونا و500 ألف دولار.

واشار الى ان المبيعات ذهبت على شكل نقدي وحوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع الدولار المحول لحسابات المصارف في الخارج، اضافة الى البيع النقدي 1460 دينارا لكل دولار.