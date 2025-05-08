أكثر من 41 مليار دينار "غرامات" المركزي العراقي على مصارف وشركات صرافة

شفق نيوز/ أعلن البنك المركزي العراقي، يوم الخميس، أن الغرامات المفروضة على المصارف والمؤسسات غير المصرفية (شركات الصرافة) بلغت أكثر من 41 مليار دينار عراقي خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وأظهر جدول للبنك، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان الغرامات المفروضة على المصارف والشركات المالية خلال الأشهر الثلاثة الماضية وابتداءً من كانون الثاني، ولغاية نهاية شهر اذار الماضي بلغت 41 ملياراً، و268 مليوناً، و 578 ألفاً، و75 ديناراً"، منخفضة عن السنة الماضية حيث بلغت العقوبات 138 ملياراً، و377 مليوناً، و 321 ألفاً، و527 ديناراً" في نفس الفترة المذكورة.

وأوضح أن "الغرامات شملت ايضا 54 عقوبة ادارية لهذه المصارف والمؤسسات غير المصرفية توزعت ما بين الإنذار والتنبيه والإمهال".

ووفقا للجدول فإن، "شهر آذار/مارس شهد أعلى الغرامات على المصارف والمؤسسات غير المالية حيث وصلت هذه الغرامات الى 28 ملياراً، و 759 مليوناً، و847 الفاً، و 795 ديناراً، بعقوبات إدارية بلغت 14 عقوبة، فيما شهد شهر شباط أقل الغرامات حيث بلغت 4 مليارات و628 مليوناً، و140 الفا، و 368 دينارا بعقوبات إدارية بلغت 25 عقوبة".

ولم يظهر الجدول أسماء المصارف التي تم فرض الغرامات عليها والعقوبات الإدارية.