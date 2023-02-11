أكثر من 400 مليون دولار إجمالي مبيعات البنك المركزي العراقي خلال أسبوع

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي الإجمالية من العملة الصعبة للدولار خلال الأسبوع الماضي أكثر من 400 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي للأيام الخمسة التي فتح بها المزاد وابتداءً من يوم الاحد ولغاية الخميس مقدار 421 مليونا و971 الفا و681 دولارا بمعدل يومي بلغ 84 مليونا و394 الفا و336 دولارا مرتفعا بنسبة 6.33% عن الأسبوع الذي سبقه.

واضاف ان أعلى مبيعات للدولار خلال الأسبوع الحالي كان ليوم الاثنين حيث بلغت المبيعات فيه 95 مليونا و 26 الفا و 216 دولارا، فيما كانت أقل المبيعات ليوم الاحد التي بلغت فيه المبيعات 76 مليونا و217 الفا و760 دولارا.

وأشار مراسلنا إلى أن المبيعات ذهبت على شكل نقدي وحوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع الدولار المحول لحسابات المصارف في الخارج، اضافة الى البيع النقدي 1460 دينارا لكل دولار، خلال ثلاثة ايام من الاسبوع وانخفضت الى 1310 ابتداء من يوم الاربعاء.