أكثر من 40 مليون مشترك بخدمة الهاتف النقال ونصف هذا العدد مشتركون بالانترنت في العراق

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التخطيط، اليوم السبت، عن أعداد الهواتف الثابتة وأعداد المشتركين في خدمة الانترنيت، وأعداد البدالات، والطرود البريدية، بحسب التقرير الذي أصدره الجهاز المركزي للإحصاء والذي غطّى العام 2021 مقارنة مع العام الذي سبقه 2020.

ووفقا للتقرير فقد بلغ عدد المشتركين لخطوط الهاتف النقال للشركات العاملة في العراق بما فيها اقليم كردستان (40.7) مليون مشترك في حين بلغت الكثافة الهاتفية لتلك الهواتف لكل 100 شخص (98.8) لسنة 2021 .

و بلغ عدد المشتركين لخطوط خدمة الانترنت للهاتف النقال للشركات العاملة في العراق (20.3) مليون مشترك لسنة 2021.

هذا وبلغ عدد خطوط الهاتف الثابت (سعة البدالات) (2.243) مليون خط لسنة 2021 مقابل (2.151) مليون خط سنة 2020 بنسبة ارتفاع (4.3%)، بينما بلغ عدد البدالات (283) بدالة سنة 2021 مقابل (280) بدالة لسنة 2020 بنسبة ارتفاع بلغت (1.1%).

واشار التقرير إلى أن محافظتي ديالى والنجف شكلتا اعلى نسبة من الكثافة الهاتفية للهواتف الثابتة حيث بلغت (12.8) و(10.1) على التوالي لعموم العراق عدا اقليم كردستان

ونوه التقرير إلى أن الكثافة الهاتفية للهواتف الثابتة لعموم العراق عدا اقليم كوردستان بلغت (6.3) لكل 100 شخص سنة 2021 ، وتشكل محافظتا ديالى والنجف اعلى نسبة من الكثافة الهاتفية حيث بلغت (12.8) و (10.1) على التوالي.

وقد بلغ اجمالي الطرود البريدية الدولية (12047) طردا بريديا سنة 2021 منها (8814) طرد بريدي وارد و (3233) طرد بريدي صادر .

وبحسب التقرير فقد بلغ عدد المشتركين لخطوط الهاتف اللاسلكي للشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية (امنية + وطنية) (644.8) الف مشترك لسنة 2021 •

وبلغ عدد مودعي صناديق التوفير في العراق (89) الف مودع سنة 2021 مقابل (128) الف مودع سنة 2020 بأنخفاض بلغت نسبته (30.5%).

وبلغ عدد مكاتب الخدمة الهاتفية في العراق (176) مكتب سنة 2021 منها (56) مكتب في محافظة بغداد و (120) مكتب موزعة على باقي المحافظات.

و بلغ عدد المكاتب البريدية (259) مكتبا بريديا سنة 2021 مقابل (282) مكتب بريدي سنة 2020 بأنخفاض بلغت نسبتة (8.2%).