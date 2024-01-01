أكثر من 40 مليار دولار مبيعات مزاد العملة العراقي في 2023

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي في مزاد العملة الصعبة للدولار الأمريكي خلال العام المنصرم 2023، أكثر من 40 مليار دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال 12 شهرا من العام الماضي 2023 في الايام التي فتح فيها مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي 40 مليارا و925 مليونا و383 الفا و937 دولارا، وبمعدل بلغ 3 مليارات و410 ملايين و486 الف دولار شهريا.

واضاف مراسلنا؛ ان اكثر المبيعات كانت في شهر أيار حيث بلغت 5 مليارات و320 مليونا و132 ألفا، فيما كانت اقل المبيعات في شهر كانون الثاني حيث بلغت مليارين و 26 مليونا و926 ألف دولار.

وتوزعت هذه المبيعات ما بين حوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، وما بين البيع النقدي للمصارف.

وبلغ سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية 1305 دنانير لكل دولار، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الحوالات الى الخارج وسعر البيع النقدي 1310 دنانير لكل دولار.