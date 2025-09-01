أكثر من 40 مليار دولار مبيعات البنك العراقي في ستة أشهر

شفق نيوز- بغداد

كشف البنك المركزي العراقي اليوم الاثنين، عن مبيعاته من العملة الصعبة والتي بلغت أكثر من 40 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي.

وبحسب أحدث احصائية للبنك، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فإن مبيعات العملة الصعبة خلال 6 أشهر من عام 2025 بلغت 40 ملياراً و 904 ملايين دولار.

وأظهرت الاحصائية، أن المبيعات توزعت ما بين حوالات خارجية بلغت 39 مليارا و 517 مليونا، ومبيعات نقدية بمقدار مليار و 387 مليون دولار.

واشارت الى ان هذه المبيعات خلال ستة أشهر من العام الحالي والبالغة 40 مليارا و 904 ملايين دولار ارتفعت بنسبة 17 % عن نفس الفترة من العام الماضي التي بلغت 34 مليارا و 735 مليون دولار.