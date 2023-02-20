أكثر من 40 مليار دولار.. حيازة العراق من السندات الأمريكية

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم، الاثنين، ان حيازة العراق من السندات الامريكية ارتفعت لتصل الى اكثر من 40 مليار دولار، فيما أشار خبير اقتصادي إلى أن هذه السندات تتمتع بعوائد كبيرة ومردود اقتصادي جيد.

وذكرت الخزانة في أحدث جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "حيازة العراق من سندات الخزانة الامريكية لشهر كانون الاول من عام 2022 ارتفعت بمقدار 1.097 مليار دولار لتصل إلى 40.814 مليار دولار بعد أن كانت 39.717 مليار دولار خلال الشهر الذي سبقه"، مبينة ان "هذه السندات ارتفعت بنسبة 81.4 % عن نفس الشهر من عام 2021 عندما كانت حيازة العراق من السندات تبلغ 22.5 مليار دولار".

واضافت ان "السندات العراقية منها ضمانات طويلة الأمد بمقدار 28.239 مليار دولار وضمانات قصيرة الأجل بمقدار 12.575 مليار دولار"، مشيرة إلى أن "هذه السندات تمثل 0.55% من السندات العالم".

وعربيا تأتي السعودية في مقدمة الدول الأكثر حيازة حيث بلغت 119.709 مليار دولار، وتأتي الإمارات ثانيا 58.570 مليار دولار ومن ثم الكويت ثالثا بواقع 48.522 مليار دولار، ومن ثم العراق رابعا وعمان خامسا بواقع 6.860 مليارات دولار، ثم المغرب بواقع 3.870 مليارات دولار.

واشارت الى ان "اكثر الدول حيازة للسندات الامريكية هي اليابان وبواقع 1.076.284 تريليون دولار، تليها الصين وبواقع 867.061 مليار دولار، تليها المملكة المتحدة وبواقع 654.474 مليار دولار، ومن ثم تأتي بلجيكا بواقع 354.325 مليار دولار".

ويقول الخبير الاقتصادي محمد الحسني، لوكالة شفق نيوز ان "السندات الامريكية تمثل احد الطرق لإدارة احتياطي العراق من العملة الاجنبية والتي يتم استثمارها بشكل ناجح"، مبينا ان "هذه السندات تتمتع بعوائد كبيرة ومردود اقتصادي جيد" .

واضاف أن "هذه الاحتياطيات تتوزع على العملات الرئيسية في العالم، وذلك من أجل تجنب مخاطر تذبذب أسعار صرف العملات فيما بينها من أجل تعظيم العائد أو تخفيض المخاطر.