أكثر من 4.8 ملايين حساب مصرفي مفعل في العراق

شفق نيوز/ أعلنت رابطة المصارف الخاصة العراقية يوم السبت ان عدد الحسابات المصرفية في المصارف العاملة داخل العراق، تبلغ اكثر من 4.8 ملايين حساب مصرفي، مؤكدة أن عدد البطاقات المصرفية المفعلة اكثر من 11.2 مليون بطاقة.

وقال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية، علي طارق، في بيان صحفي، ورد لوكالة شفق نيوز، إن الحسابات المصرفية تبلغ اكثر من 4.8 ملايين حساب وهي نسبة جيدة جدا، وتشهد نموا سنويا كبيرا وهو اكثر من 44٪ بفضل برنامج توطين رواتب موظفي الدولة وافتتاح شركات جديدة بالإضافة إلى احتياج المواطنين للادخار في المصارف بسبب نسبة الفائدة العالية للودائع الثابتة والشراء من الانترنت وغيرها".

ونوه إلى أن عدد البطاقات المصرفية المفعلة حاليا اكثر من 11.2 مليون بطاقة، بينما عدد أجهزة الصراف الالية تبلغ 1170 جهازا، موضحا أن أجهزة نقاط البيع المعروفة بـPOS تبلغ نحو 4 الاف جهاز، وتعمل شركات الدفع الالكتروني على زيادة لتشمل جميع المتاجر في عموم البلد خلال السنوات المقبلة.

ولفت طارق إلى أن المحافظ الالكترونية المفعلة تبلغ اكثر من 3.5 ملايين محفظة، كما أن نقاط الدفع النقدي تبلغ نحو 13 الف جهاز منتشرا في عموم العراق.

وأكد أن "استراتيجية البنك المركزي العراقي لتعزيز الشمول المالي ساهمت في زيادة الحسابات المصرفية والبطاقات المصرفية وأجهزة الدفع الالكتروني، بالإضافة إلى أنها تمكنت من تنويع الخدمات المصرفية إلى جميع المواطنين في بغداد والمحافظات"، مشيرا إلى أن البنك المركزي يعمل مع وصندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي والبنك الدولي ورابطة المصارف الخاصة والمؤسسات المالية الأخرى على تعزيز مفهوم الشمول المالي داخل العراق.