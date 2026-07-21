بنحو 4.8 ملايين طن.. وزير التجارة العراقي يعلن اختتام موسم تسويق الحنطة لعام 2026

شفق نيوز - بغداد

أعلن وزير التجارة العراقي، مصطفى نزار العاني، يوم الثلاثاء، اختتام موسم تسويق محصول الحنطة لعام 2026، مؤكداً وصول الكميات المسوّقة إلى مخازن الوزارة إلى نحو 4 ملايين و800 ألف طن.

وأكد العاني، في تصريح مصور بثته الوزارة وتابعته وكالة شفق نيوز، أن الوزارة مستمرة في إجراءات صرف مستحقات الفلاحين والمزارعين لعامي 2025 و 2026، مشيراً إلى أنه سيتم إطلاق دفعة جديدة من هذه المستحقات المالية خلال الأيام القليلة القادمة.

وشدد الوزير على أن الأمن الغذائي للبلاد فيما يخص محصول الحنطة مؤمّن بالكامل حتى انطلاق الموسم القادم.

و بشأن الكميات المتبقية التي لم تُستلم في بعض المحافظات سواء كانت داخل الخطة الزراعية أم خارجها، أوضح العاني أنه سيتم فتح باب المناقلات بين المحافظات والسماح للفلاحين بنقل وتداول محصول الحنطة في الأسواق المحلية، فضلاً عن دراسة فتح باب التصدير للكميات الفائضة بعد تحديد واحتساب الاحتياج المحلي للموسم المقبل.