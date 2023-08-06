أكثر من 4 مليارات دولار مبيعات البنك المركزي العراقي خلال شهر واحد

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي، من مزاد العملة الصعبة للدولار الأمريكي خلال شهر تموز الماضي أكثر من 4 مليارات دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال شهر تموز الماضي في الايام التي فتح فيها مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي 4 مليارات و62 مليونا و 704 آلاف و 47 دولارا ، بمتوسط بلغ 213 مليونا و816 الفا و528 دولارا ، منخفضا بنسبة 20% عن الشهر الذي سبقه والبالغ 267 مليونا و 947 الفا و 62 دولارا، ومنخفضا ايضا بنسبة 18% عن نفس الفترة من العام الماضي 2022.

واضاف، ان مبيعات الحوالات الخارجية بلغت خلال الشهر الماضي 3 مليارات و583 مليونا و724 الفا و 47 دولارا بنسبة ارتفاع بلغت 86.6 % مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 478 مليونا، و980 ألف دولار.

واشار مراسلنا الى ان هذه المبيعات توزعت ما بين حوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، وما بين البيع النقدي للمصارف فيما بلغ سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية 1305 دنانير لكل دولار، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الحوالات الى الخارج وسعر البيع النقدي 1310 دنانير لكل دولار.