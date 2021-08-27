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أكثر من 37 مليار دينار لفلاحي ذي قار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-08-27T08:31:44+0000
أكثر من 37 مليار دينار لفلاحي ذي قار

شفق نيوز/ أكد مدير عام زراعة ذي قار، صالح هادي، يوم الجمعة، أن المحافظة وزعت أكثر من 30 مليار دينار على الفلاحين خلال الفترة الماضية، على أن تصل وجبة جديدة الأسبوع المقبل.

وذكر هادي لوكالة شفق نيوز، أن "المحافظة اكملت توزيع أربع وجبات حتى الآن من ديون الفلاحين التي بذمة الحكومة والناتجة عن تسويق محصول الحنطة، حيث بلغت الكمية المالية الموزعة في الوجبات الأربعة 33 مليار دينار".

وبين، أن "هذه الوجبات التي تم توزيعها ساهمت بتغطية ديون 40% من فلاحي ذي قار".

وأضاف، أن "الأسبوع المقبل سيتم توزيع وجبة خامسة على الفلاحين وصلت مؤخرا للمحافظة وبلغت 14 ملياراً و840 مليون دينار، من أصل 250 مليار دينار تم تخصيصها للمحافظات كافة".

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