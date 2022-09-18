أكثر من 340 ألف برميل يوميا .. ارتفاع صادرات العراق النفطية لأمريكا خلال أسبوع

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، عن ارتفاع صادرات العراق النفطية الى امريكا لتصل لأكثر من 340 الف برميل يوميا خلال الاسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من تسع دول بلغت 5.235 ملايين برميل يوميا منخفضة بمقدار 547 الف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.782 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت معدل 343 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، مرتفعة عن الأسبوع الذي سبقه الذي بلغت فيه الصادرات النفطية لأمريكا معدل 222 الف برميل يوميا".

كما أشارت إلى أن "اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 2.937 مليون برميل يومياً، تلتها المكسيك بمعدل 484 الف برميل يومياً، وبلغت الايرادات النفطية من السعودية بمعدل 425 الف برميل يومياً، ومن ثم كولومبيا بمعدل 288 الف برميل يومياً".

ووفقاً للإدارة، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من البرازيل بلغت بمعدل 255 الف برميل يومياً، ومن نيجيريا بمعدل 232 الف برميل يوميا، ومن الاكوادور بمعدل 199 الف برميل يوميا ومن ترينداد توباغو معدل 72 الف برميل يوميا فيما لم تستورد اي كمية من روسيا".