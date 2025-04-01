أكثر من 33 ألف دونم.. البصرة تنجح بزراعة القمح والشعير بأراض رملية

شفق نيوز/ أعلنت مديرية زراعة البصرة، يوم الثلاثاء، عن نجاح زراعة محصولي القمح والشعير في غرب البصرة ضمن قاطع الزبير وسفوان باستخدام التقنيات الحديثة T-Tape.

وقال مدير المديرية هادي حسين لوكالة شفق نيوز، إن "زراعة محصولي القمح والشعير في قاطعي الزبير وسفوان، اللذين يتميزان بأراضٍ رملية ومياه جوفية مالحة تعتبر تحدياً كبيراً، ولكن استخدام نظام الري بالتنقيط (T-Tape) يوفر فرصة مهمة لتوسيع زراعة المحاصيل الاستراتيجية، مثل الحنطة، والتي تُعد عنصراً أساسياً في الأمن الغذائي الوطني".

وتابع، أن "تقنية الري بالتنقيط تقلل تأثير ملوحة المياه من خلال توصيلها مباشرة إلى الجذور بكميات محدودة، مما يمنع تراكم الأملاح على سطح التربة ويزيد من قدرة النباتات على تحمل الملوحة وزيادة كفاءة استخدام المياه والأسمدة".

وأضاف أن "نسبة الأراضي المزروعة ضمن الخطة الزراعية في قاطع الزبير بلغت (14525) دونماً في حين بلغت الأراضي خارج الخطة (13134) دونماً أما في سفوان بلغت المساحات داخل الخطة وخارجها (5500) دونم وإن إجمالي المزروعات (33159) دونماً للأراضي الصحراوية للموسم الحالي".