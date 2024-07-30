أكثر من 300 مليون دولار استيرادات العراق من اللحوم البرازيلية

شفق نيوز/ بلغت استيرادات العراق للحوم من البرازيل أكثر من 300 مليون دولار خلال العام 2023 حسب موقع trademap الذي يوفر خريطة التجارة للدول للصادرات والواردات والطلب الدولي والأسواق البديلة والأسواق التنافسية.

وذكر الموقع في احصائية على موقعه واطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "العراق استورد اللحوم من البرازيل خلال العام الماضي بكمية بلغت 153.969 الف طن بقيمة اجمالية بلغت 313.765 مليون دولار"، مبينا أن "اللحوم شملت الدجاج والابقار والاغنام والماعز".

واضاف ان "حصة العراق من واردات اللحوم البرازيلية المصدرة للعالم بلغت نسبتها 22%"، مشيرا إلى أن "العراق استورد لحوم الدجاج بكمية 150 ألف طن بقيمة بلغت 299 مليون دولار".

وتابع الموقع ان "العراق استورد لحوم الأبقار المجمدة بكمية 3.461 آلاف طن بقيمة مالية بلغت 14.715 مليون دولار"، العراق استورد الأغنام والماعز بكمية 75 طنا بقيمة مالية بلغت 116 ألف دولار".