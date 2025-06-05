أكثر من 300 ألف برميل يومياً صادرات العراق النفطية لكوريا الجنوبية

شفق نيوز/ بلغت كمية الصادرات العراقية، النفطية إلى كوريا الجنوبية أكثر من 300 ألف برميل يوميا خلال شهر أيار/مايو الماضي.

ووفق بيانات وإحصاءات حصلت عليها وكالة شفق نيوز، فإن "كمية صادرات العراق النفطية إلى كوريا الجنوبية خلال شهر بلغت 319 ألف برميل يوميا منخفضة بفارق سنوي 17 ألف برميل يومياً، مقابل معدل الشهر نفسه من العام الماضي البالغ 336 ألف برميل يومياً".

وكان مجموع الصادرات النفطية المتحققة للعراق في شهر أيار/مايو الماضي بلغت أكثر من 104 ملايين برميل، وذلك بحسب الإحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط (سومو).